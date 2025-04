Centrodestra trionfa alle amministrative di Monfalcone e Pordenone, Fedriga: Premiata la serietà

16 aprile 2025

(Agenzia Vista) Trieste, 16 aprile 2025 "Il risultato delle elezioni a Monfalcone "è una conferma di una buona amministrazione. Ringrazio ovviamente l'amministrazione uscente: questo risultato è dovuto al lavoro fatto in questi anni che penso abbia cambiato in modo radicale Monfalcone. Faccio in bocca a lupo a Luca Fasan e ringrazio Anna Maria Cisint. Sicuramente abbiamo una grande fiducia da parte dei cittadini e dobbiamo rispondere a questa fiducia con la serietà nel governare e con il senso istituzionale di dare risposta ai cittadini". Sono le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sulla tornata elettorale delle amministrative. Ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev