Il Nobel Parisi: La cultura è l'essenza stessa dell'italianità. Se la perdiamo, perdiamo noi stessi

12 aprile 2025

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2025 "È una situazione preoccupante. Stiamo diventando un Paese sempre più vecchio anche a causa dei giovani che vanno all'estero. Dobbiamo ripensare il modello di sviluppo italiano puntando sul futuro, sulle nuove idee, sui giovani. Un Paese che costringe i suoi talenti migliori a emigrare distrugge il proprio futuro. E dobbiamo difendere la scienza non solo per i suoi effetti pratici, ma anche per il suo valore culturale. Trasformare la scienza in cultura deve essere una priorità." Così il Premio Nobel Giorgio Parisi nel corso dell'evento "La Grande Espulsione", promosso da Alleanza Verdi e Sinistra a Roma. Avs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev