Carlo III alla Camera: Nostri legami risalgono a oltre duemila anni fa, con arrivo dei romani

09 aprile 2025

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2025 "I nostri legami risalgono a oltre duemila anni fa – a quei visitatori romani che giunsero sulle nostre coste battute dal vento. Furono proprio i Romani a dare ai Britanni l'idea di mettere la testa di un Re sulle monete – e quindi sono loro particolarmente grato… La mia Incoronazione, nell'Abbazia di Westminster, si è svolta sul celebre pavimento Cosmati, realizzato nel 1268 da artigiani britannici e italiani – un fondamento condiviso, davvero. Un altro fondamento nel quale il Regno Unito è orgoglioso di aver avuto un ruolo è il sostegno che il nostro Paese diede all'unificazione italiana. Quando Garibaldi sbarcò vicino a Marsala, in Sicilia, nel maggio del 1860, due navi da guerra della Royal Navy erano lì a vegliare. Garibaldi era, come sapete, molto ammirato nel Regno Unito. Quando visitò il Paese nel 1864 per ringraziare il popolo britannico del sostegno ricevuto, scoppiò una vera e propria “Garibaldimania”. Circa mezzo milione di persone accorsero a salutarlo a Londra. Gli fu persino dedicato un biscotto – il segno supremo dell'ammirazione britannica!", così Carlo III alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev