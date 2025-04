Schillaci: Abbiamo bisogno di forze nuove nel servizio sanitario nazionale, soprattutto infermieri

07 aprile 2025

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2025 “Abbiamo bisogno di mettere forze nuove nel servizio sanitario nazionale soprattutto per quanto riguarda gli infermieri. Infatti dai dati Agenas dal 2019 al 2025 non abbiamo avuto un calo dei medici. Ma rispetto all'Europa abbiamo un numero molto basso, inferiore alla media, degli infermieri. E su questo dobbiamo lavorare". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, all'evento, promosso dal ministero della Salute, 'Il valore del dono e della solidarietà', che si è svolto in Piazza di Spagna, a Roma, in occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità. Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev