Conte sul palco del No al riarmo: "Siamo in 100 mila". E saluta il 93enne Bruno: "Non sei solo"

05 aprile 2025

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2025 Oggi qui ci sono molte bandiere, ma un messaggio ci unisce tutti: no al piano di riarmo, no a ottocento miliardi spesi per le armi. Abbiamo ricevuto tanti messaggi, uno di questi del signor Bruno, 93 anni, che la guerra l'ha vista. Ha voluto esserci e mi dici i che c'è ed è arrivato dalla Toscana. Bruno, non sei solo, siamo in centomila". Lo dice Giuseppe Conte dal palco della manifestazione M5S a Roma. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev