Rocca: "Giubileo straordinaria occasione per misurarci e prepararci ad eventi futuri"

01 aprile 2025

(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2025 "Il Giubileo ci ha dato un'opportunità per misurarci con noi stessi e per migliorare tutte le infrastrutture, grazie anche alle risorse messe a disposizione dal Governo. Molte sono le iniziative future e quelle in itinere. Sono sicuro che porteranno benessere al nostro territorio. Non è stata solo un'occasione spirituale, ma anche un'occasione per prepararci ad eventi futuri" così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenendo alla presentazione della nuova base EasyJet all'Aeroporto di Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev