Hansen: Dazi Trump? "L'Ue è pronta a negoziare e rivedere la lista dei prodotti"

25 marzo 2025

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2025 "Avremmo preferito che non ci fossero stat dazi, perché essi danneggiano l'economia, l'industria, il settore agroalimentare e anche i consumatori da entrami i lati dell'Atlantico. Entreranno in vigore il primo di aprile, come annunciato da Trump Valuteremo i dazi e i loro effetti una volta che saranno in vigore. Siamo pronti a rispondere in maniera bilanciata e anche a negoziare per trovare un accordo con gli Stati Uniti" così il Commissario Hansen, durante il punto stampa a margine dell'incontro con il Ministro Lollobrigida, nell'ambito della kermesse Agricoltura E'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev