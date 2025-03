Friuli Venezia Giulia all'Expo di Osaka, Fedriga: Nuove opportunità per la Regione

25 marzo 2025

(Agenzia Vista) Trieste, 25 marzo 2025 "La presenza del Friuli Venezia Giulia all'Expo di Osaka è una straordinaria opportunità per far conoscere cultura, eccellenze, bellezze e tradizioni del nostro territorio a un pubblico che conosce ancora poco questa parte dell' Italia. È fondamentale stringere sempre più collaborazioni con il Giappone e quest'area del mondo anche da un punto di vista economico". Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga presentando la partecipazione del Fvg alla esposizione universale di Osaka in Giappone pronta a ospitare circa 30 milioni di persone. Durata 01_!3 Ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev