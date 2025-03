Bonelli (Avs): Rearm Europe cambia nome? Una grande presa in giro, il risultato è lo stesso

21 marzo 2025

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2025 "Rearm Europe cambia nome? Una grande presa in giro, invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. L'Europa si accinge a riarmarsi, un'Europa che già spende più della Russia in armi. Un'Europa in cui manca un'unità politica" così il deputato di Avs Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it