Allagamenti a Firenze, la ricognizione dall'alto con l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco

14 marzo 2025

(Agenzia Vista) Firenze, 14 marzo 2025 Gli aggiornamenti dei Vigili del Fuoco sugli allagamenti Firenze: "Squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro da stamattina in Toscana per far fronte ai danni causati dalle forti piogge. Criticità a Firenze, dove sono in atto operazioni di soccorso a Sesto Fiorentino per allagamenti generati dall'esondazione del torrente Rimaggio. A Prato le squadre sono impegnate per soccorsi nelle zone di Carmignano, Poggio a Caiano e nell'area Sud del capoluogo toscano. Attualmente il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo nazionale è formato da 539 unità, che stanno operando con 175 mezzi e due elicotteri Drago". Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev