Giuli: "Teatro Siracusa modello cultura per il Sud"

13 marzo 2025

(Agenzia Vista) Sicilia, 13 marzo 2025 "Ognuno dovrebbe recarsi almeno una volta nella vita a Siracusa per nutrire la propria anima e reiterare la contemporaneità del mito". Lo dice il ministro della Cultura Alessandro Giuli presentando la nuova stagione, la 60/a, del teatro greco di Siracusa. "Il rito reitera il mito, e il teatro è il rito, e lo rende sempre presente, lo rimette in movimento, lo rimette in scena, in una dimensione del qui e ora" ha commentato il ministro sottolineando i successi dell' Inda, l'Istituto nazionale del Dramma Antico. "La scorsa stagione ha superato ogni record con 170 mila biglietti venduti per un incasso di 5 milioni di euro, grazie ai quali il bilancio Inda è fatto per l'oltre l' 80% da ricavi propri, generando risorse che possono essere investite per spettacoli di grande qualità, con artisti di fama internazionale". In sei anni - ha ricordato ancora il ministro - il valore delle produzioni "è passato da 3 a 8 milioni di euro, grazie anche alla generosità dei privati, che hanno deciso di investire associando il proprio nome a questa istituzione a dimostrazione è che anche nel Sud le realtà culturali, se ben governate, possono attirare il privato ed essere un modello di riferimento". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev