Bernie Sanders: “Stiamo vivendo un momento pericoloso della storia americana”

13 marzo 2025

(Agenzia Vista) Usa, 13 marzo 2025 “La maggior parte degli americani sa che stiamo vivendo un momento cruciale e pericoloso della storia americana e stiamo affrontando sfide senza precedenti. Il mondo sta cambiando rapidamente ogni giorno, il modo in cui reagiamo avrà un impatto non solo sulle nostre vite ma anche su quelle dei nostri figli e delle generazioni future, in termini di pianeta e cambiamento climatico tutto dipenderà da ciò che faremo ora, determinerà se il pianeta sopravviverà o meno”. Così il senatore dem Bernie Sanders a un comizio in Winsconsin. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev