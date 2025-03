Giorgetti: "Se sapessi dirimere incertezza su dazi Usa mi candiderei a Santo subito"

12 marzo 2025

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2025 “Se fossi in grado di dirimere l'incertezza che in questo momento grava in termini geoeconomici e geopolitici, mi candiderei a diventare ‘santo subito'. Nessuno sa oggettivamente quello che ci aspetta. e sicuramente è innegabile che la politica di introduzione dei grazi annunciata dall'amministrazione americana potrebbe danneggiare l'economia italiana come l'economia europea e con effetto a catena il commercio globale”. Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al Question time della Camera sui dazi degli Stati Uniti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev