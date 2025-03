Conte: "Siamo scomodi e non candidiamo rappresentanti di interessi corporativi"

12 marzo 2025

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2025 "La verità è che noi siamo scomodi, sì, non prendiamo finanziamenti da nessuno, noi li respingiamo. Non candidiamo rappresentanti di interessi corporativi”. Così Giuseppe Conte, nell'Aula della Camera, in dichiarazione di voto sulla relazione della Giunta per le elezioni sull'elezione contestata della deputata del M5s, Anna Laura Orrico, per il collegio uninominale numero 2 della XXIII circoscrizione Calabria. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev