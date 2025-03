Zelensky: "I nuovi attacchi mostrano che gli obiettivi russi restano immutati"

08 marzo 2025

(Agenzia Vista) Kiev, 08 marzo 2025 "La Russia dimostra con la sua crudeltà che nulla è cambiato per loro lì, a Mosca. Non pensano a come porre fine alla guerra, ma a come riuscire a distruggere e catturare di più mentre il mondo permette loro di intraprendere questa guerra". Così Zelensky su Telegram. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev