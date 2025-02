Meloni al Cpac: "La gente non crede più alle bugie della sinistra"

22 febbraio 2025

(Agenzia Vista) Usa, 22 febbraio 2025 "Ecco perché i conservatori sono sempre più influenti nell'agenda politica europea. Ed ecco perché la sinistra è nervosa. Con la vittoria di Donald Trump la loro irritazione è diventata isterismo. Non solo perché sempre più conservatori governano, ma perché quei conservatori ora collaborano a livello globale. Quando, a metà degli anni Novanta, Bill Clinton e Tony Blair crearono una sorta di grande club della sinistra liberal mondiale, sono stati definiti statisti. Oggi, quando a parlarsi sono Trump, Meloni, Milei o Modi, ci definiscono una minaccia per la democrazia. E' il tipico doppio standard della sinistra. Ci siamo abituati. La buona notizia, amici miei, è che la gente non crede più alle loro bugie. Nonostante tutto il fango che ci gettano addosso ogni giorno, i cittadini continuano a votare per noi, perché semplicemente i cittadini non sono ingenui come li considera la sinistra". Così la premier Meloni al Cpac. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev