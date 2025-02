Olimpiadi Milano-Cortina, Zaia: Pista da bob in linea con cronoprogramma, recuperata da una vecchia

09 febbraio 2025

(Agenzia Vista) Veneto, 09 febbraio 2025 “Con la pista di bob siamo a buon punto, meglio del cronoprogramma […]. Detto questo, voglio anche ricordare che la pista di bob innanzitutto non è un'invenzione in un versante di montagna intonso, ma noi siamo andati a recuperare una discarica, un cadavere eccellente che era la vecchia pista di Bob abbandonata che inquinava”. Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia in merito ai lavori per la pista di bob per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Courtesy: Instagram Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev