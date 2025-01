Lagarde (Bce): "Economia nel breve termine debole, ma restano condizioni per ripresa"

30 gennaio 2025

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 gennaio 2025 "L'economia è in stagnazione nel quarto trimestre, e resterà debole nel breve termine. La manifattura è in contrazione, i servizi si espandono ma la fiducia dei consumatori si deteriora e la spesa delle famiglie non sale. Tuttavia, le condizioni per la ripresa restano". Così la Presidente della Bce. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev