Terzo mandato, Zaia: "Veneti vogliono mia ricandidatura. No a nomi calati dall'alto"

14 gennaio 2025

(Agenzia Vista) Venezia, 14 gennaio 2025 “Non faccio battaglie ma rimango convinto che sia sbagliato calare nomi dall'alto. Per me le priorità è sempre: prima i veneti”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Palazzo Balbi. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev