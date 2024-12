Manovra, Giorgetti: Manca una visione? Sono miope ma non presbite, risorse date ai redditi bassi

27 dicembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2024 "Manca una visione, manca una visione, manca una visione. Diciamo che forse siamo miopi, io personalmente sono miope, ma non presbite. Quello che abbiamo deciso di fare è di mettere tutte le risorse disponibili a favore esattamente di quei lavoratori dipendenti di reddito medio basso che la sinistra dovrebbe in qualche modo sostenere, che il sindacato dovrebbe in qualche modo sostenere." Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento sulla Manovra al Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev