Legge di bilancio, Giorgetti: Migliorare le procedure per coinvolgere le Aule nella riforma

27 dicembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2024 "Probabilmente c'è un piccolo problema di procedure parlamentari che va risolto, che fa riferimento anche a come funzionano le Aule. [...] Non spetta al Governo, come fu fatto in passato, l'iniziativa per la riforma della legge di bilancio, spetta al Parlamento lo caldeggiamo, speriamo sia un lavoro condiviso." Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento sulla Manovra al Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev