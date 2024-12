Auguri di Natale social di Zaia: "Speriamo che l'anno prossimo sia l'anno del sereno e della pace"

24 dicembre 2024

(Agenzia Vista) Veneto, 24 dicembre 2024 "Un augurio sincero di cuore di Buon Natale. Spero che questo 2025 che sta ormai alle porte spazzi via tutto quello che di brutto abbiamo vissuto, che abbiamo visto a iniziare dalle guerre. Ci sono 60 focolai di guerra nel mondo e penso e spero veramente che, come dico sempre io, dopo la pioggia arrivi il sereno e che questo sia veramente l'anno del sereno, l'anno che ci permetta di parlare di pace, di fine di questi conflitti soprattutto in contesti nei quali donne, bambini perdono la vita a causa di persone che non hanno assolutamente coscienza di cosa voglia dire pace." Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Courtesy: Instagram Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev