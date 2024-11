Schlein: La maggioranza è allo sbando, troppo impegnati a litigare fra loro

28 novembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2024 "Ieri la maggioranza è andata sotto due volte nello spazio di una mattina. L'emendamento sul canone Rai della Lega è stato bocciato con i voti di Forza Italia, che ha votato contro come le opposizioni e per ritorsione la Lega ne ha bocciato un altro sulla sanità in Calabria. E' evidente che la maggioranza sia allo sbando. Sono troppo impegnati a litigare fra loro, a competere nei sondaggi, a piazzare bandierine anziché a governare il Paese". Così il Segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, durante la presentazione della relazione della Direzione nazionale Pd a Roma.