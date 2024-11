Violenza sulle donne, Fontana: Regione Lombardia lavora per creare centri e case per donne vittime

25 novembre 2024

(Agenzia Vista) Milano, 25 novembre 2024 "La Regione sta lavorando da anni a questo tema, contribuendo a realizzare le reti antiviolenza, contribuendo a realizzare i centri ai quali possono rivolgersi chi ha subito una violenza o chi sta subendo delle violenze e le case di accoglienza per le tante donne vittime di violenza. Ma bisogna andare avanti, guardare avanti. Bisogna evidentemente rendersi conto che quello che è stato fatto fino ad oggi non è sufficiente." Così il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un punto stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev