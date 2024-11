Nuovo pronto soccorso a Tivoli, Rocca: Passi in avanti per dare una sanità a misura d uomo

14 novembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2024 "Era un impegno che avevamo preso nei confronti di questa comunità e oggi, dopo tanto dolore, è un momento di gioia per il lavoro fatto, di gratitudine verso tutti gli operatori sanitari che hanno vissuto un anno terribile, però nonostante questo hanno continuato a operare, seppure in condizioni difficili. Oggi abbiamo una nuova area di emergenza completamente ridisegnata a misura d'uomo, quindi con spazi ampliati ad altissima tecnologia e in più si aggiunge la prima risonanza magnetica nucleare. Io questo lo sottolineo perché è importante ed è un momento storico per una comunità di 500.000 abitanti che non aveva a disposizione una risonanza magnetica." Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli San Giovanni Evangelista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev