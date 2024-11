Fontana (Lombardia) visita la Festa del Torrone di Cremona: “Importante per tutta la filiera”

10 novembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2024 “La Festa del Torrone è una manifestazione importante da un punto di vista culturale e storico ma anche economico perché crea un notevole apporto non solo per le aziende produttrici ma anche per tutta la filiera. – ha dichiarato il Presidente Fontana - Inoltre contribuisce a far arrivare un pubblico variegato e da tutta Italia creando una festa del territorio che esprime un grande senso di partecipazione popolare". La festa che celebra il dolce cremonese è arrivata alla 27 edizione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev