Giorgetti: Le rendite catastali aumenteranno per chi ha usato il Superbonus

09 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 Giorgetti: "Rivedere valori catastali di chi ha usato bonus edilizi" All'interno delle modifiche da introdurre "per rendere il sistema fiscale più efficiente", il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nel corso della sua audizione sul Psb di fronte alle Commissioni Bilancio congiunte, ha parlato di "aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev