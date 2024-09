Renzi dice no a campo largo in Liguria, Orlando: "Costruiremo unità con popolo che vuole cambiamento"

28 settembre 2024

(Agenzia Vista) Savona, 28 settembre 2024 "Ho lavorato perché si realizzasse una larga coalizione in ragione di ciò che è avvenuto in Liguria, un campo che fosse anche diverso in molti aspetti da quello che si è determinato a livello nazionale. Avevamo fatto un buon lavoro, sulla base di un confronto serio, programmatico, purtroppo i riflessi della vicenda nazionale hanno inciso anche in Liguria. Se Renzi ha detto di no alla coalizione, il nostro obiettivo comunque e di costruire l'unità con il popolo che vuole il cambiamento". Lo ha detto il deputato Pd e candidato alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, a margine di una iniziativa a Savona con il sindaco Marco Russo e Beppe Sala, sindaco di Milano, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino e Michele Guerra, sindaco di Parma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev