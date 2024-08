Zaia sull'Irap: "Ho il cuore in pace. Siamo l'unica Regione che non applica tasse"

09 agosto 2024

(Agenzia Vista) Veneto, 09 agosto 2024 "Io sulla discussione sull'Irap ho il cuore in pace, nel senso che noi abbiamo posto con serietà questa questione, una questione però che ci permette di dire che siamo ad oggi l'unica regione in Italia che non applica tasse". Lo ha detto a Sossano il presidente del Veneto Luca Zaia. Ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev