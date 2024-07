Schlein in Piazza a Genova contro Toti: "Non può tenere la Liguria ai domiciliari"

(Agenzia Vista) Genova, 19 luglio 2024 "Siamo qui per guardare al futuro di questa regione che oggi è paralizzata e non può attendere l'esito del lavoro della magistratura, cui spetta il compito di chiarire quanto è emerso nelle indagini. Il nostro giudizio però è politico, ed è pessimo, su come è stata governata la regione e sul sistema di potere che è stato costruito qui". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, arrivando alla manifestazione a Genova per chiedere le dimissioni di Giovanni Toti. Fonte Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev