Tav Firenze, Giani: "Spina dorsale e opera più importante Italia"

13 luglio 2024

(Agenzia Vista) Firenze, 13 luglio 2024 "Questa è l'opera più importante che si sta realizzando in Italia, è decisiva per lo sviluppo di Firenze e della Toscana. Cambierà e completerà il sistema ferroviario nella sua spina dorsale Roma-Milano, potremo quindi avere un collegamento isolato rispetto agli altri, superando il passaggio promiscuo a Firenze". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine del sopralluogo al cantiere dell'alta velocità di Firenze Belfiore insieme all'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio. "Poi in Italia - sottolinea Giani - verranno tutte le altre linee, la dorsale adriatica, le altre nel Sud, i bracci di collegamento al Nord est e al Nord ovest, ma questo rimane l'asse centrale. Per Firenze realizza compatibilità con tutte le linee, questo collegamento funzionerà come metropolitana di superficie". Fb Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev