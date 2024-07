Maltempo e allagamenti in Lombardia, Vigili del Fuoco al lavoro a Varese e Como

08 luglio 2024

(Agenzia Vista) Varese, 7 luglio 2024 Il primo weekend di luglio si è chiuso con una nuova ondata di maltempo nel Nord Italia: in Lombardia, e nello specifico a Varese e a Como, strade allagate e alberi caduti in strada hanno costretto i Vigili del Fuoco a intervenire per ripristinare l'ordine e aiutare la popolazione. / Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev