Fontana: "Passaggio Lega con Patrioti rafforza messaggio alternativo in Ue"

08 luglio 2024

(Agenzia Vista) Milano, 8 luglio 2024 “Il passaggio annunciato da Salvini della Lega dalla parte dei Patrioti in Ue? Vediamo, sicuramente è una scelta per rafforzare un messaggio alternativo a quello che è stato portato fino ad oggi”, il commento del Presidente della Regione Lombardia Fontana sull'annuncio del leader della Lega del sostegno a Orban in Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev