Europee, Bardi (Basilicata): "Risultato a due cifre è auspicio di tutti per Forza Italia"

06 giugno 2024

(Agenzia Vista) Napoli, 06 giugno 2024 "Sicuramente un risultato a due cifre credo che sia l'auspicio di tutti. Credo che in questo momento essere un partito moderato sia molto importante", le parole del presidente della Basilicata Bardi a Napoli per la chiusura della campagna elettorale per le Europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev