Superbonus, Conte: "Spettacolo indegno con Tajani e Giorgetti che litigano"

14 maggio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "Uno spettacolo indegno è quello sul superbonus. In queste ore stanno litigando Tajani e Giorgetti. Stanno manifestando ancora una volta tutta la loro incapacità, per altro rinnegando le norme che hanno già fatto sul superbonus. Di provvedimenti sul superbonus ne hanno fatti già sei. Sono 18 mesi che lo gestiscono e anzi Giorgetti lo gestisce da 3 anni, prima con Draghi e ora con Meloni. Che modo di governare è mai questo?" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo al sit in sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze sugli extraprofitti delle banche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev