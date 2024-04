Molinari (capo ufficio Parlamento Eu Milano): Dopo europee molte sfide, da guerra a cambio clima

15 aprile 2024

(Agenzia Vista) Milano, 15 aprile 2024 A margine dell'evento di sensibilizzazione al voto in vista delle elezioni europee, in sinergia co il Comune di Milano, il capo dell'ufficio del Parlamento Eu nella città milanese, Molinari, ha parlato del voto legato ai giovani: “Queste sono elezioni senza precedenti, se pensiamo alle sfide che attendono la prossima legislatura europea, dal cambiamento climatico alle guerre al ruolo dell'Unione Europea nel mondo. L'interesse dei giovani c'è, lo vediamo dai sondaggi e speriamo possa essere tradotto in una presenza massiccia alle prossime elezioni”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev