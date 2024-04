Vinitaly 2024, Rocca: "Un grande lavoro per valorizzare i vini del Lazio"

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2024 "E' una grande emozione. E' stato fato un grandissimo lavoro per valorizzare il nostro vino. Un vino che deve essere supportato perché esprime grande qualità. Grande qualità che fino a ora non aveva avuto l'accompagnamento che meritava. Questo padiglione e l'attenzione che è stata dedicata sia un segnale bello e importante anche per un settore fondamentale della nostra economia" lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine dell'inaugurazione del padiglione del Lazio a Vinitaly 2024. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev