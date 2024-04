Vinitaly 2024, Prandini (Coldiretti): " Settore vinicolo italiano resta un'eccellenza"

14 aprile 2024

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2024 "Il settore vitivinico, nonostante le difficoltà che ci sono a livello globale legate anche agli scontri bellici, tiene per quanto riguarda le esportazioni delle nostre eccellenze. Con un valore di 7,8 miliardi non si parla più solo di quantità, ma si parla di valore economico all'interno della filiera produttiva. Dobbiamo ancora lavorare su alcune tematiche di criticità come la peronospora, per dare risposte concrete a quelli che sono i nostri produttori, ma soprattutto nel poter regalare invece un'esperienza anche di carattere turistico, grazie all'enoturismo e a un accordo sigrato tra Coldiretti e Airbnb, nell'aumentare l'offerta che regaliamo ai cittadini provenienti da tutto il mondo. 6 milioni sono stati nell'ultimo anno quelli provenienti da altri paesi, 15 milioni i cittadini italiani che hanno passato almeno una notte all'interno delle nostre vigne, ospitate ovviamente nelle cantine vitivinicole, ma soprattutto, come dicevamo, nel far conoscere sempre di più questa esperienza e nel far conoscere ciò che ci distingue, come quelli che sono i vitigni autottoni. Ne abbiamo più del doppio rispetto ai francesi, 5 volte in più rispetto agli spagnoli, come dicevamo un'esperienza unica da poter regalare al paese Italia in termini di crescita, ma nel far conoscere l'Italia nel mondo in termini di eccellenza" lo ha detto il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2024 di Vinitaly a Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev