Mattarella: Scienza offre opportunità grandi, tocca all'umanità farne l'uso migliore

11 aprile 2024

(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2024 "La Scienza offre opportunità straordinariamente grandi. Tocca poi all'umanità, alle sue istituzioni organizzate, farne l'uso migliore. E infine, l'argomento che li raccoglie tutti: il patrimonio culturale, che è come il giacimento di saggezza dell'umanità. L'andamento dei rapporti tra l'umanità e la cultura somiglia all'oscillazione di un pendolo. Quando il pendolo si allontana dal patrimonio culturale emergono - come appare in questa stagione nel mondo - tentazioni di scontri, contrapposizioni, guerre, violenze, indifferenza alle ragioni altrui. Quando il pendolo si avvicina al patrimonio culturale, l'umanità si indirizza verso strade di progresso, di benessere, di serenità, di pace", le parole di Mattarella incontrando al Quirinale i rappresentanti delle Accademie nazionali delle scienze dei Paesi del G7. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev