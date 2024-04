Europee, Tajani: "Più voti avrà Forza Italia più il nostro Paese potrà contare in Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2024 "Credo che questa sia una battaglia politica fondamentale per il nostro Paese. Io metterò in campo la mia esperienza di 30 anni nelle istituzioni comunitarie per far sì che l'Italia conti di più in Europa. Più conterà la nostra lista, più l'Italia potrà contare in Europa. Il voto a Forza Italia alle Europee è un voto utile per l'interesse del Paese in Europa. Questo perché il primo partito sarà, come è da decenni, il primo partito nel Parlamento Europeo ed esprimerà il presidente della Commissione e il presidente del Parlamento Europeo. Questa lista dovrà eleggere il maggior numero possibile di rappresentati per far contare il nostro interesse a Bruxelles" lo ha detto il ministro Tajani, in veste di leader di Forza Italia, intervenendo alla conferenza in cui ha annunciato la presentazione di una lista congiunta tra Forza Italia e Noi Moderati alle Europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev