Zelensky: Capacità di difesa aerea dell'Ucraina è insufficiente - SOTTOTITOLI

08 aprile 2024

(Agenzia Vista) Kiev, 08 aprile 2024 "È evidente che le capacità di difesa aerea a nostra disposizione in Ucraina non sono sufficienti, e questo è evidente anche a tutti i nostri partner. E il mondo deve sentire il dolore che i terroristi russi stanno infliggendo a Kharkiv, a Kupyansk, alle città di Donetsk, Zaporizhzhia, nella regione di Sumy e a molte altre comunità ucraine... Ci sono sistemi di difesa aerea nel mondo che possono aiutare. L'unica cosa necessaria è la volontà politica di trasferire questi sistemi all'Ucraina. Sono grato a quei Paesi che hanno già aiutato", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev