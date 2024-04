Zaia su scontro Nord-Sud per autonomia differenziata: "Non si dica che al Sud non hanno risorse"

(Agenzia Vista) Roma, 3 aprile 2024 Zaia su scontro per autonomia differenziata: “Non si dica che al Sud non hanno risorse” “Non si dica che le Regioni del Sud non hanno mai avuto risorse, perché sul tema della risorse statali, il trasferimento delle risorse statali pro capite in Campania è di 4037 euro, in Veneto 3698. Prendiamo un altro dato: il Veneto ha 103% dell'utilizzo dei fondi comunitari e in Campania 82,3%. Ne danno tanti e ne spendono pochi”, è l'intervento del governatore del Veneto Zaia nel corso dell'audizione svolta in commissione Affari Costituzionali sul tema dell'autonomia differenziata. / Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev