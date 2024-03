Attilio Fontana: Buona Pasqua a tutti i lombardi

30 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2024 "A tutti i lombardi auguro buona e serena Pasqua. E' una festa speciale che da sempre noi festeggiamo con grande ottimismo, anche perché è una festa che di solito segna l'inizio della bella stagione, la Primavera che ritornerà, gioia che ritorna in tutti i nostri cuori. Ecco, anche in questo caso vi auguro Buona Pasqua. Il tempo non è così eccezionale, ma fa niente", le parole del Presidente della Lombardia Fontana. / Ig LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev