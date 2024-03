Accordi sviluppo e coesione, Meloni: Quasi 450 milioni per il Molise

25 marzo 2024

(Agenzia Vista) Campobasso, 25 marzo 2024 "Con questo accordo di sviluppo e coesione portiamo in Molise quasi 450 milioni di euro che servono per le infrastrutture del territorio, che servono per l'attenzione al tessuto produttivo, per le aziende che sono quelle che creano con i loro lavoratori", le parole di Giorgia Meloni a Campobasso. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev