Il premio Nobel Yunus a Milano: "Serve orientare Olimpiadi 2026 al sociale"

19 marzo 2024

(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2024 Il premio Premio Nobel per la Pace nel 2006, Yunus, inventore' del 'microcredito' in Bangladesh, intervenuto a Palazzo Lombardia durante l'incontro con il governatore Fontana ha raccontato l'avvio del ‘microcredito', ma non solo: “Abbiamo iniziato con il microcredito in Bangladesh diversi anni fa, prestavamo delle donne alle donne, soprattutto, 10-15 dollari affinché potessero sopravvivere e non essere vittime di usurai. Abbiamo iniziato in questo modo perché iniziassero le loro imprese e quindi iniziassero a vendere alimenti o verdure e ripagare il credito”, ha affermato. “Lo scopo di questa visita è quello di parlare come rendere queste Olimpiadi un evento orientato al sociale, non solo al business e all'entertainment. L'obiettivo è rendere lo sport più accessibile a tutto”, ha poi aggiunto in merito all'evento. / LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev