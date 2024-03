Fontana: "Occorre che effetti delle Olimpiadi non finiscano dopo i 15 giorni di gare"

19 marzo 2024

(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2024 A margine dell'incontro con il premio Premio Nobel per la Pace nel 2006, Yunus, inventore' del 'microcredito' in Bangladesh, il governatore della Lombardia ha parlato dell'importanza strategica delle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Bisogna fare in modo che l'evento non siano solo i 15 giorni di gare, ma siano un periodo lungo che inizia prima delle Olimpiadi e che si conclude oltre le Olimpiadi. Il premio Nobel ci ha dato delle idee molto interessanti che adesso cercheremo di approfondire e con la sua collaborazione cercheremo di analizzare”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev