Anas riapre al traffico la statele 12 "dell'Abetone e del Brennero" in Toscana

14 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2024 Riapre al traffico la strada statale 12 “dell'Abetone e del Brennero” nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia. La strada era stata chiusa la scorsa settimana in seguito a una frana causata dal maltempo. Anas era subito intervenuta con tecnici e rocciatori per mettere in sicurezza il versante e riaprire nel minor tempo possibile. In particolare, è stata realizzata una rete corticale da 1.200 metri quadrati con chiodature di consolidamento del versante. Nei prossimi giorni sarà anche realizzata una barriera paramassi in quota, alta 6 metri e lunga circa 30 metri. Ecco le immagini dei lavori. / Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it