Riforma Fisco, Leo: "Nessun condono, ma cambio passo. Non abbassiamo guardia su evasione"

13 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2024 "Qualcuno dice che si stanno facendo condoni, favori tutt'altro. Ora l'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha 1.206 miliardi nel magazzino datato dal 2000 al 2024. Dobbiamo fare un'operazione verità". Lo ha sottolineato Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze, intervenendo al convegno sulla riforma fiscale alla Camera. "Se non si riesce a riscuotere il dovuto perchè ci sono cartelle che risalgono al 2000 e non si riesce a riscuoterle una decisione dovrà essere assunta", ha aggiunto Leo. "Oggi il fisco ha tanti elementi conoscitivi, l'intelligenza artificiale, la tecnologia, può fare proposta a contribuenti questo è un cambi di passo non è un condono, non abbassiamo la guardia sulla base degli elementi che consociamo facciamo una proposta al contribuente affinchè possa allinearsi", ha spiegato il viceministro. Fonte video Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev