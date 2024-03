Giani: Firma accordo sviluppo e coesione è nell'interesse dei cittadini toscani

13 marzo 2024

(Agenzia Vista) Firenze, 13 marzo 2024 "Quello che noi facciamo è sempre pensando prima di tutto ai cittadini, al loro interesse. E in questo caso io sono convinto che l'accordo di collaborazione che andiamo a siglare per il Fondo di sviluppo e coesione è qualcosa che rappresenta un beneficio importante con cui saranno realizzate opere pubbliche per i cittadini toscani", le parole del presidente della Toscana Giani alla firma dell'accordo sviluppo e coesione. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev