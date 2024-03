Regionali Abruzzo, Calenda: Folli discussioni su vento che cambia, ogni elezione è a sè

12 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2024 I dati sull'Abruzzo ci dicono che "tutte la discussioni sul vento che è cambiato perché si sono vinte le elezioni in Sardegna grazie al voto disgiunto per 1600 voti, sono discussioni folli. Alle regionali ogni regione è una partita a sé e purtroppo una partita dominata da alcune regole. Primo va a votare un elettore su due quando va bene. Il che vuol dire che il voto organizzato pesa tantissimo e noi lo abbiamo visto", le parole di Calenda in un video postato sui social. / Ig Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev